Выборы Президента России назначены на 17 марта будущего года

Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Совет Федерации единогласно принял дату выборов в Президенты Российской Федерации. Всероссийские выборы главы государства назначены на 17 марта 2024 года.

В ближайшее время Центральная избирательная комиссия рассмотрит проект постановления о голосовании в течение трёх дней – 15, 16 и 17.

На территории нашего региона будут организованы 407 участковых избирательных комиссий. И это, не считая временных участков – в больницах, СИЗО, и на судах в море. Общее число людей, которые на территории Мурманской области могут отдать свой голос, около полумиллиона.