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День за днём с «Арктик-ТВ»20.03.18 19:30

Выборы провели хорошо, а вот ЖКХ подкачало

Президентские выборы в нашем регионе прошли без нарушений, и скромные показатели  активности избирателей предыдущих кампаний, в этот раз значительно выросли, и стала поводом для гордости. Но каким бы ни был хорошим президент, решить все вопросы он не может. Почти сразу же после того, как избирательные участки закрались, в ЗАТО Заозёрск, начали остывать котлы на местной  котельной и город подводников снова едва не остался без отопления. Проблема теплоснабжения в муниципалитете стала главной на оперативном совещании в областном правительстве.

Мурманская область стала второй  по явке на выборах среди регионов СЗФО. Такой показатель, для обычно не самого активного Заполярья, достижение и повод для местных властей похвастаться. Впрочем, из-под палки никто на участки не приходит, многие  северяне искренне считают этот день праздником и  с радостью выполняют гражданский долг. В областном избиркоме отмечают, что голосование прошло в спокойной обстановке, без нарушений.

- Мы можем честно смотреть друг другу в глаза и гордиться нашими избирателями, нашими земляками, - отметила во время заседания Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - После такой темы не хотелось бы переходить к прозе жизни, но, как обычно, мы к ней переходим и начнём с самой прозаической и повседневной темы – ЖКХ.

В сфере коммунального хозяйства снова отличились власти Заозёрска. Администрация не может наладить работу котельной и теплосетей в городе с начала отопительного сезона. Жители  ЗАТО уже оставались без тепла почти на сутки, да так, что в домах едва не полопались батареи. В этот раз из-за промашки специалистов, закупивших некачественный мазут, едва не вышли из строя  котлы. Гарнизон не замерз только благодаря сотрудникам  компании «Мурманэнергосбыт».  «Бригада приехала из Мурманска и до 7 утра готовила резервный котел для того, чтобы выйти на нормальные параметры отопления, - заметил Владимир Гноевский, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области.

Постоянно чистить котлы и дежурить работникам МЭС придётся всю неделю, пока не выгорит всё некачественное топливо. В этом случае жителям ЗАТО ещё повезло, ведь в муниципалитете так и не смогли сформировать нормативный запас мазута. Может быть, теперь городское предприятие зашевелится. 

В региональном правительстве уже не первый раз обращают внимание на  халатное отношение к своей работе главы администрации Заозёрска. По мнению губернатора, Валерий Урошлев не справляется со своими  обязанности и,  если бы не внешнее управление и вмешательство министерства ЖКХ, последствия могли бы быть гораздо более  серьёзными.

- Выводы Валерий Михайлович давно пора сделать. Просиживать штаны можно на этом стуле главы администрации, но, если ты ничего не делаешь для того, чтобы мало-мальски доказать, что заботишься о муниципальном образовании, то жителям давно пора сделать выводы и депутатскому корпусу тоже. Не знаю, что они медлят, - заметила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области.

По итогам отопительного сезона ситуацию в ЗАТО  рассмотрят детально. По поручению Марины Ковтун региональный министр энергетики должен подготовить обращение в прокуратуру за ненадлежащее исполнение полномочий главы ЗАТО Заозёрск.  

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