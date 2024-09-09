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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.09.24 19:30

Выборы в ЗАТО Александровск прошли успешно, нарушений законодательства не было, явка избирателей 45%

В муниципалитетах нашего региона во время выборов обошлось без нарушений: в ЗАТО Александровск 23 постоянных избирательных участка с 8 утра и до 8 вечера принимали избирателей во всех городах, включая населённый пункт Оленья Губа.

Избирательные участки в 8 утра по московскому времени распахнули свои двери даже в небольших пунктах региона, например, в Оленьей Губе. Сюда пришёл и местный житель Сергей Иванов. О традиции торжественно встречать впервые голосующих молодых людей Сергей не знал, оттого смущенно принимает подарки и поздравления.

Сергей Иванов, избиратель, н.п. Оленья Губа: «Я считаю, что каждый житель посёлка должен проголосовать за кандидата, чтобы сделать город лучше».

Эти выборы первые, правда, в качестве члена УИК и для Алины Ивановой. Несмотря на небольшое волнение, сотрудница избиркома уверенно проводит стандартный инструктаж для каждого избирателя своего участка.

Алина Иванова, член участковой избирательной комиссии ЗАТО Александровск: «Сейчас с уверенностью могу сказать, что выборы проходят честно, легитимно, избиратели действительно могут отдать голос за своего кандидата».

Подготовка всех участников выборного процесса – общественных наблюдателей, членов комиссий и мобильных групп началась задолго до дня голосования. Основная установка: спокойствие и доброжелательность. Такую атмосферу и постарались сохранить до завершения выборов.

Наталья Рашева, председатель Общественной палаты Мурманской области: «Общественной палатой было подготовлено 407 наблюдателей, все они обучены и подкованы. Результаты работы показали, что те незначительные нарушения, которые были выявлены, носили, скорее всего, информационный характер».

Юлия Величко, заместитель руководителя штаба общественного наблюдения за выборами по Мурманской области, г. Мурманск: «Мобильная группа есть в каждом муниципальном учреждении Мурманской области. Они уже выезжали, например, в Оленегорск, Мончегорск, Ревду, Заозерск, Североморск и по Мурманску тоже были выезды».

Ответственность за будущее целого региона, вот что отметили те, кто в выходные приходили на участок. В бюллетене не просто фамилия, уверены жители ЗАТО, а вектор развития области и муниципалитета на ближайшие пять лет.

Оксана Фефилатьева, избиратель, г. Снежногорск: «Голосование – это долг каждого гражданина. Мурманская область для меня - малая Родина и я безусловно переживаю за будущее, хочу, чтобы происходили только хорошие события. Поэтому сегодняшний выбор – это выбор нашего будущего для наших детей. И долг каждого – прийти на избирательные участки и проголосовать».

Наталья Самойлова, избиратель, г. Снежногорск: «Я очень верю в будущее и нашего города, и области. Вижу много проектов, которые сейчас реализуются, рада этому и поддерживаю. Рада, что живу в Мурманске и Мурманской области».

Дмитрий Тауберт, член участковой избирательной комиссии, г. Гаджиево: «Я считаю, что это активная гражданская позиция – быть частью становления будущего нашей страны, и неважно на каком уровне: федеральном, региональном или муниципальном».

23 постоянных избирательных участка, а также 20, открытых на судах, находившихся в плавании, и один - эсктерриториальный работали в единые дни голосования в большом ЗАТО. Проголосовать александровцы могли также дистанционно или на любом удобном в Мурманской области, воспользовавшись механизмом «Мобильный избиратель». Для этого нужно было в срок до 3 сентября подать заявление о включении в список по месту нахождения. Таким способом предпочли воспользоваться граждане, находящиеся, например, в командировке или гостях.

Дарья Куликова, наблюдатель от Общественной палаты Мурманской области: «Избиратели активно голосуют, а мы работаем в тесном тандеме с членами УИК».

Елена Чепурина, наблюдатель от Общественной палаты Мурманской области: «Я на своём опыте могу убедиться, что выборы проходят честно, прозрачно и открыто. Нас всё время выборов охраняют и ведут дежурство силовые структуры: МЧС, полиция, военные».

Без задержек и эксцессов в 20.00 8 сентября участки в большом ЗАТО закрылись, а члены комиссий приступили к подсчёту голосов. 

Диана Смагулова, председатель ТИК ЗАТО Александровск: «Выборы в ЗАТО Александровск прошли успешно, нарушений законодательства не было, жалоб за период выборов губернатора Мурманской области не поступало».

Итоговая явка избирателей на участках ЗАТО Александровск составила 45%.

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