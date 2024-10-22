Выбрать лучших было сложной задачкой: стали известны победители II Всероссийского студенческого медиахакатона «Первые кадры»

Данный проект реализуется Российским союзом молодёжи, Мурманским арктическим университетом при поддержке Росмолодёжь.

«Первые кадры» - такое название носит Всероссийский студенческий медиахакатон, финал которого состоялся в Мурманске. Проект реализован Российским союзом молодёжи, Мурманским арктическим университетом при поддержке Росмолодёжь.Гранты.

Дмитрий Покровский, председатель Российского союза молодёжи: «Для этого проекта нужно выбирать место с максимально яркими локациями. И дни, которые мы здесь провели, которые ребята здесь провели, в полной мере показали, что Мурманская область, Кольский полуостров – это то место, где столько кадров можно найти, что не то что на проект «Первые кадры», а на три проекта «Первые кадры» хватит».

60 участников из 23 регионов России в возрасте от 16 до 35 лет представили видеоролики по 7 профильным номинациям, объединённым одной темой «На Севере – жить».

Анастасия Денисова, режиссёр игрового и документального кино, лауреат Международного кинофестиваля «ЛАМПА», сценарист, исполнительный продюсер документального проекта «Другие люди?», креатор инклюзивных мастерских «Простые вещи»: «Это разные регионы, разные специальности и все объединены одним – это желанием сделать что-то».

Дмитрий Чебесов, режиссёр рекламы и музыкальных клипов, автор клипов рекламы «Летуаль», «Яндекс.Еда»: «Надо не бояться придумывать идеи. Часто классная идея лежит за плохими. Нельзя останавливаться, если даже тебе какие-то плохие идеи приходят. И очень важно максимально подготовиться, узнать все аспекты будущего ролика. И вложить в это какую-то конкретную историю, понятную для всех».

По словам жури, выбрать победителей было поистине сложной задачкой.

Дмитрий Булейко, режиссёр, продюсер, режиссёр монтажа от проектов для телеканала «ТНТ» и платформы «Premier», основатель студии графики и моушен дизайна S»potmakers»: «Я реально получил удовольствие, потому что не было ни одной работы, где было бы видно какое-то наплевательское отношение. Очень вовлечённые. Видно, что все хотели что-то передать. Получилось круто».

Однако, пришлось всё-таки определиться. По итогам проекта обладателями Гран-при стали студенты из Томской области.