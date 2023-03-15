Выбрать профессию: мурманские школьники во время обзорной экскурсии знакомятся с работой врача и медсестры

Чтобы школьникам не ошибиться с выбором профессии, нужно примерить профессию на себя. Так ученикам одной из гимназий Мурманска удалось побывать в роли детского врача.

В детской поликлинике номер один не без интереса проводят профориентационные встречи для подрастающего поколения. Здесь знают цену молодым специалистам, поэтому стараются заинтересовать школьников профессией.

Елена Сердюк, главный врач ГОБУЗ «МГДП №1»: «Программа по профориентации началась в этом году. Планируем её продолжать. Сегодня у нас второй класс, который приходит на экскурсию. До этого тоже был профильный класс, им очень понравилось, многие заинтересовались».

Помимо обзорной экскурсии ребят знакомят с работой врача и медсестры, а также дают немного практических навыков.

Елена Сердюк, главный врач ГОБУЗ «МГДП №1»: «В кабинете функциональной диагностики и в кабинете лечебной физкультуры они могут себя попробовать в роли инструкторов, в роли медсестёр. В функциональной диагностике снять ЭКГ, провести занятие по лечебной физкультуре. В галокамере они пройдут процедуру, посидят там немножечко».

Ученикам 5-й гимназии химико-биологического класса такое знакомство с профессией пришлось по душе. Многие хоть и не планируют в будущем работать с детьми, но всё же остались под впечатлением от комнаты здорового ребёнка.

Георгий Сулима, планирует пойти по стопам родителей. Уже в юном возрасте он знает, что будет врачом, но над направлением пока размышляет.

Георгий Сулима, ученик гимназии №5 г. Мурманска: «Здорово, что есть возможность сходить на экскурсию в поликлинику, где есть специалисты, которые тебе подскажут, ответят на вопросы по узкой специальности, покажут тебе оборудование. Это здорово».

Выбрать профессию, с которой пойдёшь по жизни, непросто, особенно в столь юном возрасте. Но с помощью таких ознакомительных проектов и поддержки взрослых сделать этот шаг становится проще.