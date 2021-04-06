Выбрать профессию врача можно в школе!

Почему я стал врачом-кардиологом? Ответ на этот и многие другие вопросы сегодня услышали будущие медицинские работники. На базе школы №49 прошёл День юного специалиста. Настоящие профессионалы - авторитетные врачи поделились со старшеклассниками своими историями успеха, а также рассказали, с какими трудностями придётся столкнуться будущим медикам.

Проблема выбора профессии стояла перед старшеклассниками всегда, с каждым годом она становится всё актуальнее – многие молодые люди до последнего не могут решить, кем же они хотят стать в будущем или делают выбор под давлением родителей. Именно поэтому в Заполярье уже несколько лет реализуется проект «Здоровое будущее», направленный на профориентацию учащихся химико-биологических классов.

Татьяна Кусайко, член федерального общественного Совета партийного проекта «Здоровое будущее»: «Сегодняшняя встреча с кардиологом, наверное, очень важна, потому что это и есть тот путь, который позволит выбрать именно эту профессию. Ну, и, конечно же, именно эти встречи дают очень много, потому что ребята могут пообщаться и задать те вопросы, которые, может быть, для них остаются без ответа».

Ученица 11-го класса Кира Мельникова признается, что с самого детства без страха посещала стоматолога. Именно тогда она впервые заинтересовалась этой профессией.

Мурманская область, как и многие другие, остро нуждается в медицинских работниках. С нехваткой специалистов власти борются с помощью целевого набора в вузы.

Евгений Тарбаев, главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной клинический многопрофильный центр», региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее»: «Ребятам старших классов химико-биологического направления мы представляем разные специальности. Сегодня лекция будет по кардиологии, в перспективе, в течение месяца, у нас будет по анестезиологии, реаниматологии, по хирургии, стоматологии. Чтобы ребятам представить специальности – ведь они заключают договоры перед поступлением в медицинские высшие учебные заведения именно с выбором направления, кем они хотят стать».

Проект «Здоровое будущее» оказался эффективен, ведь благодаря таким встречам ребята могут познакомиться с профессией ещё до поступления в университет.