Выбыли из борьбы: для «Арктики» этот сезон завершён

В третьем матче серии плей-офф Национальной молодёжной хоккейной лиги мурманская «Арктика» уступила сопернику из Ангарска и выбыла из дальнейшей борьбы за Кубок регионов.

После поражений в двух первых матчах серии 1/8 финала, которые состоялись в Иркутской области, у наших хоккеистов не оставалось права на ошибку. Для продолжения борьбы нужны были победы, но увы, решающий матч против «Ермака» закончился для нашей команды поражением со счётом – 5:2.

Для «Арктики» этот сезон завершён.

«Если оглянуться назад. Мы проделали большой путь от шести поражений на старте сезона и 1000 болельщиков на трибунах, до выхода в плей-офф и 2050 болельщиков, заполнивших ледовую арену», - написали на своей странице в социальных сетях представители заполярного клуба.