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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.12.21 19:30

Выдано разрешение на строительство первого дома на улице Бондарной в Мурманске

В рамках государственной программы Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» на улице Бондарной в Мурманске запланировано строительство двух жилых домов.

«На сегодняшний день получено положительное заключение госэкспертизы и разрешение на строительство первого дома», – сообщил первый заместитель регионального министерства строительства Алексей Грачиков.

В феврале подрядчик вынесет сети теплоснабжения, находящиеся на земельном участке, и приступит непосредственно к строительству, которое должно завершиться до конца 2022 года.

Проектная документация по второму дому уже проходит государственную экспертизу. Планируется, что возведение второго объекта завершится во втором квартале 2023.

Напомним, согласно техническому заданию, на улице Бондарной в Мурманске должны появиться два современных четырёхэтажных дома. Предполагается, что именно в них переедут жители аварийных малоэтажек, расположенных в микрорайоне Больничный городок.

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