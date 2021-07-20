Выдвижение кандидатов в Мурманскую областную Думу и Госдуму завершено в воскресение, 18 июля

В ближайшее время облизбирком объявит точное число желающих принять участие в предвыборной гонке.

А вот сроки выдвижения в мурманский горсовет стартовали только 10 июля и продолжатся до 9 августа. На сайте ТИКа размещена информация о трёх соискателях на мандат депутата горсовета. Это самовыдвиженец Роман Глек, основатель официальной группы «Мурманск» в сосцсети «ВКонтакте» и два представителя «ПАРТИИ РОСТА» - бизнесмен Николай Пальченко, не имеющий места жительства в пределах Российской Федерации, и местный пенсионер Дмитрий Гущин.

Напомним, что довыборы в Совет депутатов Мурманска были назначены после того, как сразу два народных избранника сложили свои полномочия досрочно. Ольга Дзюба стала министром образования Мурманской области, а Сергей Веллер решил переехать на постоянное место жительства в Санкт – Петербург.

Ещё одно кресло в Совете по факту пустует – депутат мурманского горсовета и экс-руководитель Управления дорожного хозяйства Станислав Ланин был взят под стражу по подозрению в получении взятки ещё в мае.