Выездная комиссия проверила трубы отопления

Жительница города Мурманска Наталья Петровна в начале декабря обратилась к главе администрации города Мурманска с просьбой решить вопрос неравномерного прогрева радиаторов системы отопления. Выездная комиссия, состоящая из представителей Государственной жилищной инспекции, внепланово посетила квартиру северянки. Прибор не зафиксировал нарушений- температура - и в комнатах, и в ванной система отопления соответствует установленным нормативам.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «В ванной температура меньше 22 градусов, но это соответствует нормативам. С учётом того, что там есть змеевик, конечно, температура маловата, но она соответствует нормативам. Наказывать управляющую компанию не за что в части отопления. Но мы договорились, что до конца января будет установлен ещё один насос, и мы дождёмся, когда температура воздуха на улице будет минимальной, и ещё раз сделаем замеры в квартире».

Судя по открытым окнам многоквартирного дома, в помещениях мурманчан действительно тепло, но как говорят специалисты ГЖИ, установка дополнительного насоса здесь не помешает. Таких обращений, связанных с отоплением, зачастую в жилинспекцию поступает немало, но и есть позитивные изменения.

Юрий Стебловский, заместитель начальника Государственной жилищной инспекции: «За последнее время число обращений остаётся на уровне 2018 года, а некоторое время назад было даже меньше. Как правило, обращений в районе трёх тысяч, которые касаются начала отопительного периода».

Во время внеплановой проверки комиссия все же выявила нарушения, но уже не связанные с теплоснабжением. В ближайшее время управляющей компании, обслуживающей дом на улице Лобова предстоит убрать следы протечки и побелить потолок в подъезде, а также позаботиться о выходе на крышу, так как на момент её осмотра двери, ведущие на чердак, были открыты.