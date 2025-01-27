Выход из полярной ночи весело отметили в Мурманске

Яркими песнями, зажигательными танцами и незабываемыми эмоциями мурманчане встретили небесное светило. В выходной день состоялся праздник «Здравствуй, солнце», который отмечают в Мурманске ежегодно.

Вот только из-за горизонта солнце в этот день не показалось. Но, быть может, оно и к лучшему, пасмурно – значит тепло. Снег таял не от лучей, а от зажигательных танцев и мастер-классов по созданию солнышка, а также народных забав, в которые с большой охотой играли не только северяне, но и туристы из Поднебесной.

Кроме гостей из Китая на праздник «Здравствуй, солнце» попала и Марина из Москвы. Женщина случайно услышала о событии, пока стояла в очереди в магазине:

- Я в восторге! Мне повезло с погодой, мне повезло с северным сиянием. Я его поймала, ко мне в кадр забежала лисичка! Мне повезло оказаться на таком празднике «Здравствуй, солнце», потому что сегодня я уже уезжаю.

Также северян ждал кукольный спектакль, который поставили специально к окончанию полярной ночи.

Тамара Филькина, режиссёр образцового коллектива самодеятельного театра «Диво» ДК «Первомайский»: «Степашка - зайчонок через огромные препятствия пришёл на Северный полюс к своему другу медвежонку Умке. Мы ж мурманчане, мы по солнышку соскучились, полярную ночь мы проводили честь по чести, но и солнышко мы тоже ждём».

Так задорно и весело северяне пригласили солнце в заполярную столицу.