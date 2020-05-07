Выход из самоизоляции будет постепенным

Глава региона Андрей Чибис по итогам совещания с Президентом РФ, которое было посвящено мерам поддержки экономики и социальной сферы, отметил, что после 12 мая в нашем регионе постепенно, как того требуют рекомендации Роспотребнадзора, будут снимать ограничения.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Понятно, что накоплена усталость, но есть и дополнительные риски роста заболевания».

Когда жизнь города станет прежней, Андрей Чибис не уточнил, окончательное решение ещё не принято.