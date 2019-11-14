Выход на лёд опасен для жизни!

Казалось бы, правило, с детства знакомое каждому. Однако статистика беспощадна: каждый год подо льдом Заполярья погибают десятки северян.

С начала осенне-зимнего сезона на водных объектах региона погибли уже пять человек. Последняя трагедия произошла меньше недели назад на озере Имандра с двумя рыбаками.

В связи с печальной статистикой администрация и единая диспетчерская служба ЗАТО Александровск ещё раз напоминает, что с 31 октября до особого распоряжения запрещён выход людей и тем более выезд техники на лёд.

«Прошло заседание комиссии по ЧС правительства Мурманской области, где эта информация была озвучена, - сообщил Иван Скорый, начальник группы по ГО и ЧС МКУ «Центр по ГО и ЧС» ЗАТО Александровск. – Перед нами поставлены задачи по предупреждению гибели людей на водных объектах. В ЗАТО Александровск проводится определённая работа: принято распоряжение главы муниципалитета о запрете выхода на лёд, которое действует с 31 октября до особого распоряжения».

Нужно помнить, что водоёмы замерзают неравномерно: сначала у берега, а затем уже на середине. Безопасным для человека считается лёд толщиною не менее 10 сантиметров в пресной воде. Ни в коем случае нельзя выходить на замершие водоемы в тёмное время суток и при плохой видимости.

«Когда будет разрешён выход на лёд, необходимо заблаговременно сообщить в нашу дежурную оперативную службу о месте, куда вы планируете идти или ехать, фамилию, на какое время уходите по телефонам: 8-911-309-03-14, 64-142 и 112. Это нужно, чтобы вам оказать своевременную помощь», - сообщил Иван Скорый, начальник группы по ГО и ЧС МКУ «Центр по ГО и ЧС» ЗАТО Александровск.

Соблюдайте простые правила, тогда вам никогда не придётся звонить по номерам экстренных служб.