Выход на лёд водоёмов может быть опасен для жизни

С наступлением весны начинается таянье льда. Он становится непрочным и представляет опасность для жизни, передвижение по его поверхности связано с большим риском.

Если зимний лед под тяжестью человека начинает трещать, предупреждая его об опасности, то весенний сразу проламывается, превращаясь в ледяную кашу. Об этом стоит помнить любителям рыбалки и детям, которые чаще всего пренебрегают правилами личной безопасности, а их времяпрепровождение возле водоёмов зачастую оборачивается трагедий.

Если вы всё-таки провалились под лед, то постарайтесь вспомнить основные правила поведения в таких ситуациях. «Не стоит поддаваться панике, стабилизируйте дыхание, постарайтесь вытащить одну ногу и перекатом уйти из опасной зоны», - напоминает Евгений Смагин, государственный инспектор по маломерным судам группы патрульной службы № 1 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области».