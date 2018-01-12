Выходим из полярной ночи - рыбий жир и физкультура

Для того чтобы поддержать своё здоровье и укрепить иммунитет во время выхода из полярной ночи, достаточно съесть всего три капсулы рыбьего жира в день и регулярно заниматься физкультурой. Юные северяне уже не первый год следуют этим простым правилам и участвуют в оздоровительной кампании. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» посетила садик № 19 со вкусным названием «Брусничка» и убедилась в чудодейственности методов оздоровления.

Полярная ночь в Мурманске наконец подошла к концу. Для всех северян это, несомненно, долгожданный момент, но в тоже время и не самый лёгкий. Чтобы укрепить иммунитет юных жителей Заполярья, в детских садах вновь начали оздоровительную кампанию, которая включает в себя комплекс мероприятий. В их числе: занятия физкультурой, прогулки на свежем воздухе и массаж специальными колючими мячиками, который дети учатся делать себе сами. Все занятия проходят в игровой форме!

Такие занятия – отличная профилактика плоскостопия. Они укрепляют мышцы ног и ступней, а упражнения для рук развивают мелкую моторику. Воспитатели детского сада уверены, что эти навыки пригодятся ребятам в будущем, а пока необычная физкультура поможет детям преодолеть выход из полярной ночи.

- Благодаря тому, что у нас прекрасно организованы физкультурные, музыкальные занятия, разнообразные игровые мероприятия с детьми, прогулки на улице, что способствует повышению двигательной активности детей в группе, - говорит Ирина Павлова, заведующая детским садом № 19 «Брусничка». - Детишки становятся жизнерадостными и активными. У них повышается иммунитет, они меньше болеют.

Помимо усиленных занятий физкультурой ребятам изменили и рацион питания. Уже седьмой год подряд, с обязательного согласия родителей, юные северяне принимают рыбий жир трижды в день. Детский сад «Брусничка» посещают 308 дошколят - витамины принимает каждый ребёнок.

- Детям очень нравится, потому что капсулы с жиром яркого цвета, - говорит Валентина Михайлова, старшая медсестра детского сада № 19 «Брусничка». – У них приятный вкус и запах. Когда открываешь баночку, то капсулы пахнут или киви, или бананом, или апельсином.

Чтобы быстрее восстановится после долгой полярной ночи, врачи рекомендуют всем взрослым брать пример с юных северян: вспомнить о зарядке, проводить больше времени на свежем воздухе и включить в свой рацион рыбий жир и другие витамины.