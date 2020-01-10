Выходим из полярной ночи «без рывков» - Сергей Загороднюк

До окончания полярной ночи осталось совсем немного времени. Но утром за окном ещё темно и многим северянам сложно оторвать голову от подушки. Как выйти из «зимней спячки» и побороть постпраздничную хандру, узнала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Каждое утро у заслуженного тренера боевых искусств Сергея Петровича Загороднюка начинается с «коктейля жизни». Напиток готовится по авторской рецептуре из лимона и меда. «Сначала надо выжать сок из половинки цитруса в стакан, добавить ложку меда и растворить всё содержимое в тёплой кипячёной воде, - делится секретами Сергей Петрович. - После этого выпиваю».

Коктейль действительно получается ободряющим и от сонливости не остаётся и следа. А ведь многие из нас устали от нехватки естественного света и не могут быть энергичными каждый день. Прошедшие праздники с обильными застольями также оставили свой след – тяжесть от переедания. Поэтому сейчас надо уделить особое внимание сбалансированному питанию.

«У меня обязательно на завтрак изюм, грецкий или миндаль орехи, тыквенные семечки, которые богаты цинком, - рассказывает Сергей Загороднюк. – Они насыщают наш организм микроэлементами».

В 65 лет Сергей Петрович, обладатель черного пояса по каратэ, продолжает тренировать новое поколение спортсменов. Сохранять такую прекрасную физическую форму и позитивное отношение к жизни ему помогает утренняя гимнастика. Его главный принцип – все упражнения должны проходить без рывков, а дыхательные упреждения - неотъемлемая часть зарядки.

Выполнение таких спортивных элементов даются Сергею Петровичу легко и просто. Но недавно его активная жизнь была под угрозой. Врачи заменили мужчине два тазобедренных сустава, но сила воли и твёрдый характер помогли ему быстро реабилитироваться и вернуться в строй.

Сергей Загороднюк, президент Мурманской областной общественной организации «Федерация Го Дзю рю Каратэ До»: «Меня оперировал хирург Преснов. В декабре 2012 года один тазобедренный сустав заменили, а через полгода я уже выступал на Чемпионате мира, занял второе место в Румынии».

Следуя простым рекомендациям мастера восточных единоборств в первые рабочие дни после затянувшихся праздников, а также в период выхода из полярной ночи, можно сохранить и хорошее настроение, крепкое здоровье.