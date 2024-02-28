Стартует третья волна губернаторского проекта «Витаминизация»В ММТП НТК началась реализация арктической программы 2024 года
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.02.24 19:30

Выходим из полярной ночи и зимы: советы нутрициолога Натальи Дрюковой

В связи с реализацией в нашем регионе нового проекта «Витаминизация» многие северяне задумались о нехватке витаминов и минералов в своём организме. Но мало кто знает, что, прежде чем прибегать к аптечным средствам, нужно начать со своего рациона питания.

По данным статистики, у россиян чаще всего встречается нехватка витаминов D, В и A. Это связано с различными факторами: местом проживания, климатическими особенностями, образом жизни и, конечно, питанием. Но именно благодаря употребляемым продуктам мы можем избавить себя от недостатка полезных веществ, которые так необходимы для здорового организма.

Наталья Савельева, врач-гастроэнтеролог Мурманского многопрофильного центра Н.И. Пирогова: «Основной источник витаминов - это овощи, молочные продукты, мясные продукты. Витамин D вырабатывается не только за счёт ультрафиолетовых излучений, но также содержится в некоторых продуктах, таких как красная жирная рыба, сельдь, скумбрия. Если не любите рыбу, он есть в растительных маслах, грецких орехах».

Но важно понимать, что речь не идёт об остром дефиците тех или иных микроэлементов, а лишь об их нехватке. Добиться нормы, не прибегая к биологически активным добавкам, можно. Для этого нужно сбалансировать питание, употреблять в оптимальном количестве те продукты, которые наиболее богаты питательными веществами.

Наталья Савельева врач-гастроэнтеролог Мурманского многопрофильного центра Н.И. Пирогова: «Когда мы в зимний период переходим, то мы, в основном, акцентируем внимание на более жирную, солёную пищу, сладкое. Мы хотим пополнить потери калорий за день. Нам не хватает растительности - ягод, овощей, всё той же зелени».

О том, что нужно есть много полезных жиров, углеводов, белков и клетчатки, говорят много. Однако, питаться хочется не только полезно, но и вкусно. О том, как обогатить свой рацион, мы решили узнать у нутрициолога Натальи Дрюковой. А встретились мы с ней в популярном гипермаркете города. 

Ещё один важный принцип - не делить приём пищи на завтрак, обед или ужин. Лучше каждый раз придерживаться правил тарелки здорового питания. Какие продукты можно спокойно выбирать в магазине, мы наглядно покажем. И начнем, конечно, с овощей.

В зелени разный состав витаминов и микроэлементов, поэтому специалисты советуют не привыкать к определённым видам, а чередовать их. Важно, если вы используете зелень в салате, то лучше рвать растения руками, нежели измельчать ножом.

Из таких продуктов состоят простые, полезные, а главное вкусные приёмы пищи. Но это не значит, что в перерыв между ними нельзя есть. В качестве здоровых перекусов эксперты советуют использовать орехи и фрукты. 

Такие простые советы помогут вам сбалансировать и нормализовать питание, а значит, улучшить общее состояние организма. Будьте здоровы!

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)63% жителей СЗФО позитивно относятся и готовы работать в малом бизнесе
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Александр
19.02.24 15:07
Скажите пожалуйста, я заключил контракт после 14 июля, я участник СВО, какая положена выплата от губернатора Мурманской обл? *** Александр, чтобы не вводить Вас в заблуждение, Вам лучше обратиться с
Комментарий к новости:Выплату для участников СВО из числа военнослужащих по контракту увеличили
Алина
15.02.24 20:57
Вот то, что Матвиенко отдала распоряжение со всем этим разобраться - очень хорошо! Она за свои слова отвечает, и выполнение распоряжений контролирует!
Комментарий к новости:Законодатели разбираются в ситуации переработки твёрдых коммунальных отходов, чтобы усовершенствовать законодательную базу
Ирина
15.02.24 10:40
Просим во дворе построить новую площадку
Комментарий к новости:ТСЖ «На Крупской» и «Гармония» участвуют в программе «На Севере - твой проект»
-Правовая консультация (18+)Всё про испытательный срок: основные требования, о которых должен знать каждый и что говорят жители СЗФО об этом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234567891011121314151617181920212223242526272829123
-Скоро в эфире23:00Городские хроники (6+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области стало меньше фальшивок-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 47 копеек, доллар ослаб на 17 копеек-PRO Энергетику (18+)Десять главных дел филиала «Колатомэнергоремонт» на 2024 год-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 февраля-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Ощутимая поддержка рыбаков: налоговый вычет при уплате сбора за пользование ВБР будет применяться проще и быстрее
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика