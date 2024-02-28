Выходим из полярной ночи и зимы: советы нутрициолога Натальи Дрюковой

В связи с реализацией в нашем регионе нового проекта «Витаминизация» многие северяне задумались о нехватке витаминов и минералов в своём организме. Но мало кто знает, что, прежде чем прибегать к аптечным средствам, нужно начать со своего рациона питания.

По данным статистики, у россиян чаще всего встречается нехватка витаминов D, В и A. Это связано с различными факторами: местом проживания, климатическими особенностями, образом жизни и, конечно, питанием. Но именно благодаря употребляемым продуктам мы можем избавить себя от недостатка полезных веществ, которые так необходимы для здорового организма.

Наталья Савельева, врач-гастроэнтеролог Мурманского многопрофильного центра Н.И. Пирогова: «Основной источник витаминов - это овощи, молочные продукты, мясные продукты. Витамин D вырабатывается не только за счёт ультрафиолетовых излучений, но также содержится в некоторых продуктах, таких как красная жирная рыба, сельдь, скумбрия. Если не любите рыбу, он есть в растительных маслах, грецких орехах».

Но важно понимать, что речь не идёт об остром дефиците тех или иных микроэлементов, а лишь об их нехватке. Добиться нормы, не прибегая к биологически активным добавкам, можно. Для этого нужно сбалансировать питание, употреблять в оптимальном количестве те продукты, которые наиболее богаты питательными веществами.

Наталья Савельева врач-гастроэнтеролог Мурманского многопрофильного центра Н.И. Пирогова: «Когда мы в зимний период переходим, то мы, в основном, акцентируем внимание на более жирную, солёную пищу, сладкое. Мы хотим пополнить потери калорий за день. Нам не хватает растительности - ягод, овощей, всё той же зелени».

О том, что нужно есть много полезных жиров, углеводов, белков и клетчатки, говорят много. Однако, питаться хочется не только полезно, но и вкусно. О том, как обогатить свой рацион, мы решили узнать у нутрициолога Натальи Дрюковой. А встретились мы с ней в популярном гипермаркете города.

Ещё один важный принцип - не делить приём пищи на завтрак, обед или ужин. Лучше каждый раз придерживаться правил тарелки здорового питания. Какие продукты можно спокойно выбирать в магазине, мы наглядно покажем. И начнем, конечно, с овощей.

В зелени разный состав витаминов и микроэлементов, поэтому специалисты советуют не привыкать к определённым видам, а чередовать их. Важно, если вы используете зелень в салате, то лучше рвать растения руками, нежели измельчать ножом.

Из таких продуктов состоят простые, полезные, а главное вкусные приёмы пищи. Но это не значит, что в перерыв между ними нельзя есть. В качестве здоровых перекусов эксперты советуют использовать орехи и фрукты.

Такие простые советы помогут вам сбалансировать и нормализовать питание, а значит, улучшить общее состояние организма. Будьте здоровы!