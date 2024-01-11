Выходим из полярной ночи: витамины и спорт

Полярная ночь закончилась, но это не значит, что в скором времени вы почувствуете себя полным сил и энергии. Для того чтобы зарядится бодростью, нужно себе помочь.

Не все северяне с лёгкостью переносят отсутствие дневного света, большинство чувствуют повышенную утомляемость, не высыпаются, хаотично питаются и стреcсуют. Чтобы сбить напряжение, в первую очередь нужно восполнить в организме недостающие микроэлементы.

Ольга Чувадар, врач психиатр Мурманского многопрофильного центра имени Н.И. Пирогова ФМБА России: «Витамины нужно пить постоянно. Первый витамин, о котором говорят - витамин радости – это витамин Д. В период полярной ночи нужно его пить постоянно и продолжать его пить нужно. Витаминотерапия на севере однозначно необходима».

Движение - это жизнь, а в полярную ночь так и вовсе генератор энергии. Чем чаще мы проводим активно время и находимся на свежем воздухе, тем лучше себя чувствуем. К слову, на занятия в спортивных комплексах города в период полярной ночи был и остаётся повышенный спрос.

Сергей Тян, директор МАУ ГСЦ «Авангард»: «Спорт очень помогает по жизни, потому что это основополагающая наша стезя. При выходе из полярной ночи спорт необходим, помимо витаминов, которые нам прописывают доктора, у нас не хватает солнечных лучей, но так как у нас спортивный зал раскрашен в оранжевый цвет, то это у нас ассоциируется с праздником - это апельсины и мандарины».

Самое трудное - начать. Чтобы занятия спортом были в радость, приступайте к тренировкам постепенно. Внедрите в привычку утреннюю зарядку прямо в кровати, как минимум она вас взбодрит и поможет выработать дисциплину. Придя в зал постепенно увеличивайте нагрузку, главное не сдавайтесь.

Сергей Ратушин, спортсмен: «Порой думаешь, может не пойду сегодня, пропущу. Но потом понимаю, что надо сходить. После зала выхожу, чувствую себя прекрасно и сам себя благодарю за это».

Если тягать железо вас не вдохновляет, есть альтернативы. Пешие прогулки, командные спортивные игры, йога или плавание. К примеру, семье Макеенок именно бассейн помогает справиться с зимней хандрой.

Людмила и Никита Макеенок, посетители спортивного комплекса «Авангард»: «Хронический недосып, эмоциональное состояние достаточно тяжёлое. Тяжело вставать, лёгкая депрессия. Бассейн - средство, которое нас бодрит, оживляет, даёт заряд бодрости, энергии, заряд позитивного настроения, особенно утром».

Полярная ночь закончилась, а это значит, солнышка в нашей жизни будет больше. С каждым днём световое время увеличивается, используйте его с пользой.