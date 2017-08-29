Выходим в субботу озеленять Мурманск

В субботу, 2 сентября, в Мурманске пройдёт ежегодная акция «Зелёный рекорд», организованная в рамках программы «Мурманск – город чистоты». В этом году в рамках акции в областном центре планируется высадить более 5 тысяч деревьев и кустарников.

Высадка начнётся в 11 утра и будет проходить во всех районах города – возле детских площадок, в парках и скверах. Список мест опубликован на сайте администрации города. В этом году озеленять будут около 30 площадок.

Все пришедшие получат необходимый инвентарь и рассаду. Любой желающий сможет поучаствовать в высадке рябины, черемухи, сирени, боярышника и многих других растений.

- Саженцы у нас все акклиматизированы для нашей климатической зоны, - отметил заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска Владимир Гаража. - Это саженцы, выращенные не южнее Санкт-Петербурга, которые имеют наибольший шанс прижиться и вырасти.