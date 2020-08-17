Выходные дни спасатели провели с огоньком!

Огнеборцы ликвидировали два крупных возгорания, при этом жертв удалось избежать.

В субботу вечером в Мурманске произошло возгорание рыболовецкого судна «Сайда», пришвартованного у плавпричала в районе микрорайона Три Ручья. На борту находились три члена экипажа, которых сразу эвакуировали, никто не пострадал.

Данное судно было выведено из эксплуатации и подготовлено к утилизации. Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку по факту возгорания на предмет безопасности эксплуатации водного объекта.

В воскресенье в Кировске пожарные спасли шестерых человек, включая четверых детей. Пламя охватило лоджии на 4-ом и 5-ом этажах, а также кровлю жилого дома. Все пострадавшие с признаками лёгкого отравления продуктами горения были госпитализированы.