«Выходят на арену силачи» - в Мурманске проходит Кубок России по пауэрлифтингу

Грифы, блины и стойки для штанги – в мурманском Легкоатлетическом манеже стартовал Кубок России по пауэрлифтингу. Состязания такого рода стали традицией для столицы Заполярья и проходят уже больше 10 лет.

Бороться за первенство приехали около 250 спортсменов со всей страны: Мурманская и Ярославская, Иркутская и Ленинградская области, Приморский край – и этот список далеко не полный.

К примеру, Анна Клищ родом из Мурманска, девушка занимается силовым троеборьем уже около 6 лет. По словам спортсменки, пауэрлифтинг был для неё увлечением, которое со временем переросло в настоящую страсть. Несмотря на явную конкуренцию, атлеты относятся к своим соперникам весьма дружелюбно и стараются поддерживать друг друга.

Анна Клищ, мастер спорта по силовому троеборью: «Наш вид спорта дружелюбный. Например, чужой тренер может тебе спокойно помочь, если это необходимо, если не хватает кистевиков, кто-нибудь поделится своими. Наколенники на мне не мои, их тоже мне «подогнали» меньшего размера. А в бодибилдинге совершенно по-другому».

Для неё, как и для других участников мероприятия, такие соревнования – настоящий глоток свежего воздуха. В нашей области пауэрлифтинг довольно популярен, а поэтому регион располагает отличной базой для проведения соревнований международного класса.

Андрей Родичев, президент Федерации пауэрлифтинга Мурманской области: «Мы на таком уровне эти соревнования проводим, это даже выше класс, чем Чемпионаты России. Поэтому мы можем брать на себя даже международные старты. Мурманская область показала высокие критерии проведения таких соревнований, поэтому все спортсмены просто в восхищении, соревнования хорошие».

Остаётся лишь болеть за наших северян, ведь именно победитель увезёт с собой победный кубок.