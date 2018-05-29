Выиграй iPhone 10 в конкурсе, посвящённом юбилею «Арктик-ТВ»

В июне редакции «Арктик-ТВ» исполняется 10 лет. К юбилею телеканала наша редакция решила сделать сюрприз телезрителям и подписчикам группы «Арктик-ТВ» «ВКонтакте» и провести среди них розыгрыш призов.

«Арктик-ТВ» в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте» объявляет конкурс репостов. Призовых места - 3. Главный подарок - современный смартфон iPhone 10. Второй приз - сутки отдыха компанией из 6 человек на турбазе «Голубая Бухта». Третий победитель получит возможность провести время со своей второй половинкой в домике «Романтичный» на базе отдыха «Чунга-Чанга».

Правила конкурса просты: необходимо быть подписчиком группы «Арктик-ТВ», сделать репост этой записи, закреплённой на стене сообщества, и не удалять её до 15 июня.

Это необходимо для того, чтобы программа «Рандомайзер» могла выбрать победителя среди подписчиков. Разыграем подарки мы 15 июня в прямом эфире телеканала.

Подписывайтесь на группу «Арктик-ТВ» «ВКонтакте», участвуйте в конкурсе и выигрывайте!