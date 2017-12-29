Выкидываем из головы всё плохое и лишнее

Новый год - время подводить итоги, строить планы, дарить подарки и, конечно же, загадывать желания. Магия праздника уже летает в воздухе, остается только проникнуться и настроиться на правильный лад. Шеф-редактор «Арктик-ТВ» Вероника Селиверстова узнала все нюансы.

Оказывается, загадать желание - целая наука. Нужно подготовить и разум, и тело. Лучше всего в таких тонких материях разбираются йоги. Особенно те, которые на своих практиках регулярно возвращаются в детство, летают и качаются в специальных гамаках как на качелях.

Следующий этап - выкинуть из головы всё плохое и лишнее, накопившееся за год. Йогам в этом помогают перевернутые позы. Такая асана активизирует работу головного мозга и улучшает настроение. Теперь переворот, чтобы открыться переменам.

Чего только не сделаешь ради новогоднего желания, после такого переворота в сознании самое время остановиться, и настроиться на позитивный лад и движение вперед.

Все предварительные настройки завершены, можно приступать и к самому главному – формулированию желания. Оказывается, что тут важна едва ли не математическая точность. Надо не только визуализировать самое сокровенное, но и подумать какие ресурсы необходимо будет потратить.

Йога, метафизические практики и медитации - это, конечно же, хорошо, но для верности, по старинке не плохо бы написать своё желание и Деду Морозу. Естественно максимально подробно!