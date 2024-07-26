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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.07.24 19:30

Выносливость и силу духа проверили у сотрудников МЧС Мурманска во время городских соревнований по пожарно-строевой подготовке

Виталий Кожедубов уже 14 лет служит пожарным-спасателем. Решение устроиться в МЧС пришло к нему спонтанно: прошёл обучение и затянуло. Теперь Виталий принимает участие почти во всех профессиональных соревнованиях ведомства, а также и в других видах спорта.

Виталий Кожедубов, помощник начальника караула первой пожарной части г. Мурманска: «Сейчас был в Мончегорске, там были соревнования «Тяга пожарная», велосоревнования, на лыжах, лёгкая атлетика, плаванье. Сегодня такие условия: достаточно тяжело из-за погоды, потому что жарко, на рукоходе неудобно, потому что солнце в глаза светит».

Несмотря на палящее солнце и экипировку, осложнял ситуацию ещё и дыхательный аппарат, в котором Виталий и другие участники состязаний должны были выполнить своё задание. Был момент, когда спортсмен чуть не сорвался, но все этапы он прошёл безошибочно.

Но хороших результатов одного Виталия недостаточно. Важен командный результат.

Александр Скакун, начальник Управления организации и пожаротушения проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Мурманской области: «Соревнования состоят из двух элементов – это комбинированная пожарная эстафета и боевое развертывание. Во время проведения соревнований пожарно-строевой подготовки и выполняются элементы, из которых состоит основная работа пожарных при тушении пожаров».

Такие соревнования наглядно показывают командный дух, слаженность работы и скорость, с которой специалисты ликвидируют настоящий пожар. Участие в состязании по пожарно-строевой подготовке принимали 10 команд по 6 человек в каждой, приехавшие в Мурманск со всей области.

 

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