Вынужденная рыбалка у моряков «Новой Земли» в порту Скаген была удачной

Судно Мурманского морского пароходства «Новая Земля» вернулось в Мурманск. На прошлой неделе с теплохода сняли арест, а сегодня моряки уже сошли на твёрдую землю в родном порту.

Напомним, балкер «Новая Земля» встал на рейд неподалёку от датского порта Скаген ещё в июне. С этого времени у экипажа и начались проблемы: запасы продуктов и воды стали заканчиваться, а в поставках появились перебои. Нехватку в пайке моряки компенсировали рыбалкой.

- Приблизительно неделю мы ели с утра рыбу, в обед - рыбу, на ужин - тоже рыба, - делится рационом питания Афанасий Шейкин, токарь судна «Новая Земля». - А потом, по-моему, что-то подвезли, но в таком малом количестве, что тоже всё было урезано. Молока нам - машинной команде должны выдавать за вредность, оно пошло на общий стол. Уже не было ни компотов, ничего.

Затем «Новая Земля» совершила рейс на Шпицберген. Под этот поход капитан судна ММП смог получить и продукты, и воду. Членов экипажа, у кого закончились контракты, обещали сменить на других членов команды. Однако 9 августа судно снова вернулось в воды Дании и встало уже надолго. Смены экипажа так и не случилось.

- И вот с девятого мы встали, и началось экономить продукты, экономить воду, экономить топливо, - продолжает рассказ Афанасий Шейкин, токарь судна «Новая Земля». - Поступают команды, наверное, с пароходства, чтобы всё экономили. Ну так, чтобы голодновато… Ассортимент не тот был. Но я рыбу ловил. Для себя делал, предлагал всем. Мы четыре штуки для себя выловим свеженькие, посолим, уже на следующий день она готова. Но это просто баловство было. Во второй раз продуктов нам хватило.

В сентябре судно арестовали. Пароходство задолжало береговым службам Дании и теплоход задержали до погашения суммы. Но и тогда какого-то особого отчаяния среди моряков не наблюдалось, говорит Афанасий Шейкин. В то, что не пропадут, верили твёрдо. Родственники, ждущие родных и близких дома, беспокоились сильнее. Они звонили в средства массовой информации, надзорные и контролирующие органы, писали письма в МИД и президенту.

- Мы все взрослые люди, особо не нагнетали обстановку. Да, у нас матрос есть Виталик, у него на два месяца рейс получился больше, сегодня только списался. На два месяца позже, так как раньше сел, - рассказывает Афанасий Шейкин, токарь судна «Новая Земля». - Так получилось, ходили-то хорошо. Думали, что в следующий раз зайдём в Питер и он сменится, но так получилось, что не списался. А обстановка была нормальная. До криминальных разборок не доходило.

Помогло ли вмешательство в ситуацию консульства России в Дании или Мурманское морское пароходство погасило свои долги перед береговыми службами, но уже вчера балкер «Новая Земля» вернулся в Мурманск. Тем не менее, за границей до сих пор находятся несколько судов компании. А ММП сообщает, что угрозы жизни и здоровью членов экипажей нет. Но когда их вернут домой – пока не известно.