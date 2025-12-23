Вынужденных переселенцев из приграничных и новых территорий России, которые живут в Мурманске, поздравили с наступающим Новым годом

Сейчас эти люди проживают в пункте временного размещения.

Татьяна Гончаренко никогда не думала, что будет жить на севере. Но несколько лет назад она переехала в Мурманск. Девушка вместе с семьёй уехала из Андреевки, расположенной в Донецкой области. В Заполярье началась новая жизнь, мирная и счастливая.

Татьяна Гончаренко: «Мы приехали сюда, проживаем с 1 сентября 2022 года. Как поселились здесь, устроились сразу, нам помогли с документами, с жильём, с питанием. Вся помощь нам была оказана и по сей день оказывается».

Татьяна вместе с другими переселенцами проживает в одном из пунктов временного размещения. Сюда и пришли поздравить с наступающим Новым годом члены штаба общественной поддержки.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Мы приехали сюда, чтобы поздравить детишек, в первую очередь, чтобы у них тоже был праздник небольшой. Ну, и конечно, со взрослыми пообщаться, узнать, какие проблемы у них есть. Мы поговорили с одной семьёй, у них хорошо».

Душевно и по-семейному, за чашкой чая члены общественного штаба поздравили детей и их родителей, приехавших на Крайний Север из приграничных и новых территорий России с наступающим праздником.