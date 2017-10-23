Выпить и повиснуть на балконе - современные забавы мурманчан

Шокирующие кадры с опасными развлечениями мурманской молодёжи попали во Всемирную паутину.

Видеозапись сделана из окна мурманчанкой, на видео видно, как несколько подростков сначала стоят, а потом свисают на руках с края технического балкона на 14 этаже. Инцидент произошёл в многоэтажке на Кольском проспекте.

Прежде чем свеситься с балкона подростки что-то выпивают из стаканов.

В полиции уже пообещали провести проверку по факту опасных развлечений.