РАМКИ ЗАКОНА: Человек может постареть, болезни и возраст изменят его лицо и фигуру, но пальцевые узоры останутся все теми же«Борьба за живучесть» - в Мурманске стартовал региональный праздник профессионального мастерства «Профессионалы на Мурмане-2017»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»17.10.17 19:30

Выпить захотелось - полиция задержала трёх несовершеннолетних воров

Желание весело провести время за распитием алкогольных напитков толкнуло подростков на уголовное преступление. Мурманскими полицейскими были задержаны трое несовершеннолетних, которые под покровом ночи взломали двери супермаркета и украли из него 5 бутылок водки.

Поздно вечером в полицию поступило сразу несколько сообщений о том, что несовершеннолетние пытаются незаконно проникнуть в уже закрывшийся на ночь супермаркет на улице Орликовой. На месте происшествия наряды патрульно-постовой службы и Росгвардии обнаружили разбитое стекло в двери и явные следы проникновения в помещение.

Свидетели ограбления сообщили, что преступники действовали втроём, а на вид им не больше 15 лет. Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники установили, что школьники разбили стекло камнем, двое наблюдали за обстановкой вокруг, а самый «смелый» проник в торговый зал и похитил 5 бутылок водки.

- Опросив очевидцев преступления, сотрудники полиции установили приметы нарушителей и передали их всем патрульным нарядам областного центра, - рассказал Никита Половнев, старший референт пресс-службы УМВД России по Мурманской области. - В районе дома № 6 по проспекту Кольский сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили схожего по приметам несовершеннолетнего, который, заметив полицейских, попытался скрыться, но был задержан.

Спустя несколько минут на проспекте Кирова ещё двоих несовершеннолетних фигурантов преступного дела обнаружил другой наряд патрульно-постовой службы. Эти подростки также пытались убежать от полицейских, но были задержаны.

- Свой поступок подростки объяснили тем, что хотели выпить, иного способа достать алкоголь не придумали, - рассказывает Никита Половнев, старший референт пресс-службы УМВД России по Мурманской области. - По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Максимальная санкция этой  статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

Это далеко не первый случай в Мурманской области, когда преступниками оказываются подростки. С начала 2017 года несовершеннолетними совершено 198 преступлений, из них 118 краж. Это почти в два раза ниже, чем за аналогичный период прошлого года. В основном подростки совершают имущественные преступления – кражи и угоны транспорта, не задумываясь об ответственности, в том числе и об уголовной судимости.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
29.09.17: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Свято-Троицкий Никольский женский монастырь Ташкента призвал монахов быть примером для всех верующих. А как Вы считаете, кто может быть идеалом в мирской и духовной жизни россиян?Проголосовало: 447 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Иванов Сергей
17.10.17 12:06
Высокий суд Гонконга - это официальное название. И ещё. Иванов и Смирнов конечно гады, однако ответьте на вопрос: В чём пострадали потерпевшие?.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Вопреки здравому смыслу, или Кому закон не писан?
Иванов Сергей
17.10.17 11:53
Вопреки мнению Арктик ТВ Во-первых у СПК РК "Северная звезда"ни одного кредита. Во-вторых у СПК РК Северная звезда" - 3 (три) судна, в-третьих рыбофабрика в селе Белокаменка. количество работающих - 1
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Вопреки здравому смыслу, или Кому закон не писан?
Валерий Телёбин
14.10.17 13:56
Сплошное лукавство лукавое. Насколько мне известно, квартальная отчётность Мурманской ТЭЦ закрывается безубыточно. А это значит, что собираемых с населения средств достаточно для компенсации всех расх
Комментарий к новости:Суммы перерасчёта за отопление шокировали жителей Мурманска
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире22:00«Адмиралъ». Художественный сериал, 10 серия (16+)23:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)23:30«Открытая студия». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиКуриные яйца установили рекорд по росту цен за семидневку-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 18 копеек, евро снижается на 24 копейки-PRO ЭнергетикуЗапрягают ветер для Териберки-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 18 октября-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыГрядущее решение о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума следует увязывать с предстоящими президентскими выборами
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика