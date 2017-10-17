Выпить захотелось - полиция задержала трёх несовершеннолетних воров

Желание весело провести время за распитием алкогольных напитков толкнуло подростков на уголовное преступление. Мурманскими полицейскими были задержаны трое несовершеннолетних, которые под покровом ночи взломали двери супермаркета и украли из него 5 бутылок водки.

Поздно вечером в полицию поступило сразу несколько сообщений о том, что несовершеннолетние пытаются незаконно проникнуть в уже закрывшийся на ночь супермаркет на улице Орликовой. На месте происшествия наряды патрульно-постовой службы и Росгвардии обнаружили разбитое стекло в двери и явные следы проникновения в помещение.

Свидетели ограбления сообщили, что преступники действовали втроём, а на вид им не больше 15 лет. Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники установили, что школьники разбили стекло камнем, двое наблюдали за обстановкой вокруг, а самый «смелый» проник в торговый зал и похитил 5 бутылок водки.

- Опросив очевидцев преступления, сотрудники полиции установили приметы нарушителей и передали их всем патрульным нарядам областного центра, - рассказал Никита Половнев, старший референт пресс-службы УМВД России по Мурманской области. - В районе дома № 6 по проспекту Кольский сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили схожего по приметам несовершеннолетнего, который, заметив полицейских, попытался скрыться, но был задержан.

Спустя несколько минут на проспекте Кирова ещё двоих несовершеннолетних фигурантов преступного дела обнаружил другой наряд патрульно-постовой службы. Эти подростки также пытались убежать от полицейских, но были задержаны.

- Свой поступок подростки объяснили тем, что хотели выпить, иного способа достать алкоголь не придумали, - рассказывает Никита Половнев, старший референт пресс-службы УМВД России по Мурманской области. - По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Максимальная санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

Это далеко не первый случай в Мурманской области, когда преступниками оказываются подростки. С начала 2017 года несовершеннолетними совершено 198 преступлений, из них 118 краж. Это почти в два раза ниже, чем за аналогичный период прошлого года. В основном подростки совершают имущественные преступления – кражи и угоны транспорта, не задумываясь об ответственности, в том числе и об уголовной судимости.