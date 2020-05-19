Выпить захотелось! Желание может потянуть на четыре года

До 4-х лет лишения свободы может грозить мужчине, не удержавшемуся от соблазна украсть спиртное в магазине Заозерска

Администратор торговой точки обратилась в полицию с заявлением о краже товара. Видео с камер видеонаблюдения показало, что злоумышленник взял с прилавка две бутылки, спрятал их под кофту и, не расплатившись, покинул магазин. Сотрудники это заметили, попытались его остановить, но тщётно.

Правоохранителям удалось установить и задержать похитителя. Им оказался местный житель 1981 года рождения. Он признал свою вину, а поступок объяснил непреодолимым желанием выпить, а денег на спиртное у него не было.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, максимальная санкция статьи - лишение свободы сроком до четырех лет.