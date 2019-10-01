Выпивоха попался второй раз за рулём машины

В Мурманске сотрудники ГИБДД задержали водителя, который находился за рулем в нетрезвом состоянии. Стоит отметить, что северянин уже не в первый раз совершает такое нарушение.

Дорожные полицейские остановили мужчину в районе улицы Героев Рыбачьего для проверки документов. Сомнения по поводу трезвости водителя подтвердили результаты процедуры освидетельствования. Также выяснилось, что в августе прошлого года данный мурманчанин уже привлекался к ответственности за такое же правонарушение, был оштрафован на 30 тысяч рублей и на 3 года лишён права управления транспортным средством.