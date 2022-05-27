Выплата семьям с детьми приобретает более адресный характер - проводится комплексная оценка нуждаемости

Региональное отделение Пенсионного фонда России и Общественная палата Мурманской области провели встречу с представителями общественных организаций. Говорили о новой выплате семьям с детьми от 8 до 17 лет.

В конце марта этого года Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, нуждающимся в социальной поддержке. Пособие направленно на улучшение материальных условий семей, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума. Заявления на субсидию принимают с начала мая. А выплаты начисляются с 1 апреля.

Тонкости новой меры поддержки обсудили сегодня на площадке Общественной палаты Мурманской области.

Наталья Рашева, председатель Общественной палаты Мурманской области: «Мы узнаем о том, что нужно сделать, чтобы эту выплату получать, кто может претендовать на неё, кто не может, какие наиболее часто встречающиеся вопросы есть у жителей Мурманской области, которые они бы могли сегодня задать. Вопросы поступили и эти вопросы мы обязательно озвучим».

Решение о назначении пособия выносится в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления и поступления в Пенсионный фонд. Первое перечисление средств происходит в течение 5 рабочих дней после принятия решения о назначении выплаты.

Алевтина Андреева, уполномоченный по правам ребёнка Мурманской области: «Было принято решение собрать наши общественные организации, провести для них рабочую встречу. В открытом диалоге мы обсудим все возникающие проблемы и вопросы, которые могут быть связаны с назначением и выплатой этой меры соцподдержки семей».

Обратиться за выплатой может один из родителей, усыновитель или опекун ребёнка. Эту меру поддержки могут получить малообеспеченные семьи с российским гражданством, если среднедушевой доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума.

Алевтина Андреева, уполномоченный по правам ребёнка Мурманской области: «Нужно понимать, что в осуществлении этой выплаты проводится комплексная оценка нуждаемости семьи, а выплата приобретает более адресный характер».

Чтобы получить выплату, необходимо подать электронное заявление через портал «Госуслуги» либо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда России по месту жительства или в МФЦ. Подробная информация размещена на сайте ПФР.