День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.09.22 19:30
Выплату для пенсионеров Крайнего Севера предлагают назначать проактивно с сентября 2023 года
Соответствующий проект постановления Минтруда России опубликован на портале проектов нормативных и правовых актов.
Сегодня для получения повышенных выплат пенсионеры-северяне должны подать заявление, однако в планах Минтруда перевести граждан на проактивный формат назначения выплат, то есть на основании данных государственных информационных систем.
Ежегодно за назначением таких выплат обращаются свыше 80 тысяч человек. В общей сложности такую повышенную фиксированную выплату получают 2,8 миллиона граждан.
С 2022 года в таком формате оформляется пенсия по инвалидности и социальная доплата к пенсии. Кроме того, в «личном кабинете» на сайте госуслуг доступно оформление страховой пенсии.
С сентября 2023 года беззаявительно будет оформляться пенсия по потере кормильца и фиксированная выплата, напомнили в министерстве.
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Последние комментарии
Татьяна
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