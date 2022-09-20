Выплату для пенсионеров Крайнего Севера предлагают назначать проактивно с сентября 2023 года

Соответствующий проект постановления Минтруда России опубликован на портале проектов нормативных и правовых актов.

Сегодня для получения повышенных выплат пенсионеры-северяне должны подать заявление, однако в планах Минтруда перевести граждан на проактивный формат назначения выплат, то есть на основании данных государственных информационных систем.

Ежегодно за назначением таких выплат обращаются свыше 80 тысяч человек. В общей сложности такую повышенную фиксированную выплату получают 2,8 миллиона граждан.

С 2022 года в таком формате оформляется пенсия по инвалидности и социальная доплата к пенсии. Кроме того, в «личном кабинете» на сайте госуслуг доступно оформление страховой пенсии.

С сентября 2023 года беззаявительно будет оформляться пенсия по потере кормильца и фиксированная выплата, напомнили в министерстве.