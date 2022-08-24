День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.08.22 19:30
Выплату для участников специальной военной операции из числа военнослужащих по контракту в Мурманской области увеличен со 100 тысяч рублей до 300 тысяч
Соответствующее постановление подписала врио губернатора Мурманской области Оксана Демченко.
Соответствующее постановление подписала врио губернатора Мурманской области Оксана Демченко.
Получить данную выплату смогут граждане, состоявшие на воинском учёте в военных комиссариатах Мурманской области, пребывавшие в запасе и заключившие после 1 июня этого года краткосрочный контракт о прохождении военной службы, направленные в зону проведения операции, в том числе в составе воинских подразделений, сформированных и дислоцирующихся на территории Мурманской области.
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