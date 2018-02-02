День за днём с «Арктик-ТВ»02.02.18 19:30
Выплаты увеличатся на 2,5%
С 1 февраля на 2,5% будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата, которую получают льготники - инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий. На 2,5% будет проиндексирован и входящий в состав выплаты набор социальных услуг.
Законодательство так же предусматривает замену такой помощи деньгами, напоминают в региональном Пенсионном фонде. Если же гражданин решил поменять форму получения услуг, то ему необходимо подать заявление до 1 октября текущего года. Сделать это можно через клиентскую службу фонда, в ближайшем многофункциональном центре или в электронном виде через «Личный кабинет» портала «Госуслуги».
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-Нам интересно Ваше мнение31.01.18: Задолженность россиян перед банками превысила отметку в 12 трлн рублей, сообщает Объединенное кредитное бюро, которое располагает данными о кредитах 82 млн россиян. А какую сумму задолжали банкам Вы?Проголосовало: 183 человека
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