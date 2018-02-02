Выплаты увеличатся на 2,5%

С 1 февраля на 2,5% будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата, которую получают льготники - инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий. На 2,5% будет проиндексирован и входящий в состав выплаты набор социальных услуг.

Законодательство так же предусматривает замену такой помощи деньгами, напоминают в региональном Пенсионном фонде. Если же гражданин решил поменять форму получения услуг, то ему необходимо подать заявление до 1 октября текущего года. Сделать это можно через клиентскую службу фонда, в ближайшем многофункциональном центре или в электронном виде через «Личный кабинет» портала «Госуслуги».