Выполнение нацпроектов «Демография», «Жильё и городская среда», «Образование», а также «Безопасные качественные дороги» находится на контроле прокуратуры

Только в Первомайском районе Мурманска в рамках нацпроектов идут или завершены работы более чем по 10 государственным и муниципальным контрактам на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей. Один из контролирующих органов - районная прокуратура – анализирует поступившую от властей информацию и в случае необходимости выполняет проверки.

Дмитрий Бойков, помощник прокурора Первомайского округа Мурманска: «Благодаря активной превентивной работе прокуратуры округа критических отставаний от графика работ нет. Тем не менее, имеется ряд моментов, связанных с текущим исполнением контрактов. В том числе, это касается и детских садов, где уже длительное время разрешается вопрос с выходом скальной породы. Не секрет, об этом все знают. Данный вопрос нами на постоянной основе контролируется».