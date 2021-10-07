Выпрыгнули из вертолёта без парашютов

Мурманский спецназ Росгвардии провел тренировку по беспарашютному десантированию с борта вертолёта на высотах от 10 до 25 метров. Такие упражнения позволяют бойцам быть готовыми к выполнению любых задач на территории Заполярья вне зависимости от времени года и рельефа местности.

Перед началом тренировки росгвардейцы прошли инструктаж о мерах безопасности и правилах использования высотного снаряжения, а также отработали на земле способы быстрой посадки в вертолёт и высадки из него.

Далее без комментариев.