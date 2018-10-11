Выпускникам благотворительной организации Детская деревня SOS помогут не потеряться во взрослой жизни. Опытные педагоги, научат не только самостоятельности, и выполнять, кажется, простые вещи, такие как оплата квартиры или покупка дорогостоящих вещей, но и всегда готовы подставить плечо в трудной ситуации, а это так важно для ребят – сирот, которые нуждаются в поддержке.

Уютные комнаты Дома молодежи SOS принимают подростков - сирот вот уже 5 лет. Здесь живут ребята от 16 до 23 лет, и такое соседство поначалу не нравилось жителям многоэтажки, они опасались, что шум и постоянное движение будет причинять неудобство, некоторые резко называли воспитанников детдомовцами. Но со временем все улеглось, юные северяне доказали, что ими можно гор.