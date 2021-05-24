Выпускники 10-й гимназии весело отметили «Последний звонок»

10-я мурманская гимназия дала путёвку в жизнь не одной сотне детей. Выпускники этого года не унывают, к празднику они готовы, а на лицах педагогов читается лёгкая грусть.

Но некоторые видят в празднике не только веселье, а новый этап в своей жизни. К примеру, Дарья Гусакова только окончила 9-й класс, но собирается учиться дальше, настоящий «Последний звонок» у неё только впереди. Свою жизнь Даша хочет связать с техническими науками, возможно даже со сферой IT.

Дарья Гусакова, выпускница 9-го класса МБОУ г. Мурманска «Гимназия №10»: «Я думаю, сначала пойти в 10-й класс, в информационно-физический класс, потом хочу поступить в институт. Пока я не знаю направления, но хотела бы связать свою жизнь, возможно, с физикой или информатикой.

С напутственным словом перед подростками выступили директор гимназии и глава администрации города Мурманска. Они пожелали ребятам успехов в жизненном пути, а также удачной сдачи экзаменов.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманск «Хотел бы пожелать - не волноваться, хотел бы пожелать их родителям верить в своих детей, я хорошо понимаю, какой это мандраж перед экзаменами, у родителей он всегда больше, чем у детей. Не волнуйтесь, всё будет хорошо».

Самой большой популярностью среди детей пользуются техническое, экономическое и естественнонаучное направления, всего в 10-й класс пойдёт около 75% от общего числа выпускников.

Почти сразу после праздника ребята начнут готовиться к экзаменам, а потому пожелаем им хороших оценок и успешного продолжения учёбы.