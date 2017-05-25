ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Профессиональное образование – не ошибиться в выборе будущей профессииБолее трёх тысяч выпускников 11-х классов и почти семь тысяч девятиклассников Мурманской области прощаются со школой
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День за днём с «Арктик-ТВ»25.05.17 19:30

Выпускники 57-й школы прощаются с учителями

Воздушные шары, цветы, банты и яркие ленты - главные атрибуты последних школьных линеек. Выпускники 57-й школы с волнением прощались с учителями. Поддержать ребят и вспомнить свой последний звонок пришёл глава муниципального образования города Мурманск.

- Я конечно же разделяю их эмоции, так как я помню свои эмоции, - говорит Дмитрий Филиппов,  глава муниципального образования г.Мурманск, - когда  впереди ждут интересное и неизведанное, когда ты уже входишь во взрослую жизнь. Это большие и приятные эмоции. Я желаю нашим выпускникам успехов, удачи и побед.

В актовом зале школы выпускников встречали аплодисментами. Классные руководители тоже еле сдерживают волнение, когда произносят торжественные речи, да и у самих ребят глаза на мокром месте, ведь для многих из них учителя - это «вторые мамы и папы».

Для учителей и гостей праздника ребята подготовили презентацию: фотографии самих себя в детстве и современные снимки. Смех, улыбки  – учителя гордятся тем, каких детей они воспитали.

Отдельное слово предоставили давнему другу школы, депутату городского Совета депутатов Сергею Борисовичу Веллеру. Он с теплотой вспоминал, как сам 42 года назад закончил школу. Он пожелал ребятам не забывать тех, кто дал им знания. «У вас начинается новая жизнь, её всегда ждут», - отметил Сергей Веллер.

Завтра ребята засядут за учебники, чтобы успешно пройти не только экзамены в школе, но и вступительные испытания в учебные заведения. А сегодня они ещё могут беспечно радоваться уходящему детству.

 

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