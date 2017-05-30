Выпускники и учителя школы в Ревде обменялись прощальными видеороликами

Времена, когда школы неохотно реагировали на всё новое, строго придерживаясь сухого стиля образовательной программы, кажется, безвозвратно миновали. Последние звонки отзвенели, а образовательные учреждения продолжают удивлять пользователей социальных сетей нестандартным подходом к прощанию с выпускниками. Необычный кавер на популярную песню группы «Грибы» «Тает лёд» подготовили учителя общеобразовательной школы посёлка Ревда.

Всевозможные каверы на вирусные клипы российских и иностранных музыкантов - веяние не этого и даже не прошлого года. Например, несколько лет назад по сети гуляли народные видеоверсии композиции «Гангам стайл» корейского рэпера PSY (Псай), в 2013 - рейтинги разрывали ролики «Гарлем Шейка», теперь настало время клипа группы «Грибы».

Кавер на песню уже сняла группа казахстанских комиков «Yuframe» (Юфрейм), посвятив перепевку чаю, под трек жителей подмосковья собирали на субботники наши коллеги с телеканала «360 градусов», а комик Евгений Кулик сделал видео в окружении людей в форме российского спецназа.

Было бы странно, если бы мода на музыкальные пародии миновала последние звонки. Ведь молодёжь всегда активнее остальных реагирует на всё новое и, в отличие от взрослых, не боится выглядеть необычно. Да и типовые форматы прощания со школой в актовых залах давно приелись школьникам. Понимать это начинают и родители, и даже учителя.

В Мурманской области первыми общаться с молодёжью на их языке начали не в одной из школ регионального центра, а в посёлке городского типа Ревда. Инициатором необычного поздравления стала директор школы Марина Достанко, она же сыграла главную роль в перепевке.

Клип педсостав школы сделал в ответ на видеообращение учеников выпуска - 2017. И ребята, и учителя подошли к видео ответственно, долго репетировали, а съёмку и монтаж заказали у специалистов.

Трудились не зря. Сейчас у обоих роликов вместе уже более 45 тысяч просмотров. Оригинальный способ провожать в большую жизнь выпускников может стать в школе Ревды хорошей традицией.