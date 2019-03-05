Выпускники МГТУ уверенно смотрят в будущее

В столице Заполярья вручили дипломы выпускникам Мурманского государственного технического университета - механикам, электрикам и судоводителям.

В актовом зале МГТУ в этот день особая атмосфера. Выпускники волнуются, немного нервничают перед важным событием, ведь совсем скоро им предстоит погрузиться в профессию, о которой долго мечтали. Кто-то с морем уже знаком, поэтому чувствует себя увереннее, строит планы. Например, Данила Кутарев, поступил в университет после колледжа, поэтому получил высшее образование по ускоренной программе - за 3,5 года. «Мужская профессия, интересная профессия, она связана с некоторым риском, от этого она чуть более романтичная, - говорит Данила Кутарев, выпускник МГТУ. - Я уже хожу штурманом, а высшее образование позволит мне добиться в будущем должности старшего помощника или капитана. Поэтому, конечно, безумно рад!».

В торжественной обстановке дипломы вручили двадцати трём выпускникам. Это будущие капитаны судов, механики и электрики. Ректор заверяет, что работа найдется для всех. «Среди выпускников у нас есть и те, которые уже работают. Безусловно, они будут продолжать свою карьеру, но уже в новом качественном статусе, - отмечает Сергей Агарков, ректор МГТУ. - А те ребята, которые закончили и только начинают свою трудовую деятельность, сегодня практически все уже трудоустроены. Вы знаете, что сегодня количество выпускников ограничено, так как бюджетные места ограничены».

Некоторые из выпускников служат в Вооруженных силах страны. Для таких студентов университет предоставляет возможность обучения по индивидуальному плану - курсанты могли не посещать лекции, но сдавать все работы, зачёты и экзамены должны были со своей группой. Такая система позволила многим получить высшее образование, не отрываясь от работы и постигнуть профессию ещё до получения диплома.