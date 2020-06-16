Выпускники мурманских школ определяются с будущими профессиями. «Нерпа» помогает

Снежногорский судоремонтный завод «Нерпа» готов помочь с выбором будущей профессии выпускникам школ для того, чтобы завод был обеспечен специалистами.

Растить кадры «Нерпа» в своей новейшей истории начала ещё с начала 2000-х. Речь идёт о целевом обучении будущих специалистов. Например, в этом году Виктория стала первым абитуриентом, которая получила направление в Санкт-Петербуржский университет телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича. После обучения Вика вернётся на снежногорский завод дипломированным специалистом по информационной безопасности, весьма востребованным на заводе.

Виктория Чуб, г. Видяево: «Это хорошее место для старта. После вуза сложно найти работу с достойной зарплатой, а завод - подходящее место для этого».

В семье выпускника снежногорской школы Тлека Канаева вопроса о будущей профессии даже не возникало. Пример отца сыграл определяющую роль.

Семья Канаевых, г. Снежногорск: «Решил продолжить дело отца».

Теперь у Тлека есть замечательная возможность получить профильное образование в прославленной ленинградской «Корабелке» - морском техническом университете. Работа с современными военными кораблями, вклад в техническую мощь флота – это ли не мечта? Инженерная специальность поможет Александру заниматься настоящим мужским делом. Юноша вырос в городе подводников, отец парня военнослужащий, однако, здоровье Саше не позволило начать военную карьеру, но обучение по целевому направлению приблизит его к мечте о море.

Александр Бабич, г. Гаджиево: «Я не отчаиваюсь, решил пойти на кораблестроение».

Александр признается, что он не против и по завершению обязательного трёхлетнего трудоустройства остаться на «Нерпе». У парня есть все шансы стать начальником отдела или цеха, а уж завод этому поспособствует.

У будущих студентов даже есть возможность получить денежную премию в размере 10 тысяч рублей. В прошлом году руководство «Нерпы» учредило новую номинацию престижной заводской премии имени Павла Стеблина - «Шаг в будущее».

Раньше получить направления от завода могли лишь снежногорские выпускники. Однако теперь возможность обучаться по заводским направлениям «Нерпы» есть у школьников всей Мурманской области. В этом году в числе «целевиков» ребята из Видяево, Гаджиево и Мурманска.

Владимир Ананьев, заместитель директора по работе с персоналом судоремонтного завода «Нерпа»: «В этом году перечень вузов мы расширили, стало больше питерских, в том числе Технический университет».

Теперь круг партнёрских взаимоотношений с вузами у СРЗ за пределами региона весьма широк: это и нижегородские технические вузы, Московский индустриальный университет, Астраханский технический университет, Севастопольский государственный технический университет и известные технические вузы города на Неве.