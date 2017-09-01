ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Ищу интересную игрушку, или Особенности знакомства в современном обществеМурманск будет растить будущих офицеров ВМФ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»01.09.17 19:30

Выпускники первой школы напутствуют первоклассников в родных стенах

Глава города Дмитрий Филиппов и почётный гражданин города Игорь Калошин сегодня поздравили с началом учебного года учеников первой школы Мурманска. За торжественным, волнующим и долгожданным моментом следили корреспонденты «Арктик-ТВ».

История первой школы на улице Буркова неразрывно связана с историей города. Основана она была в далёком 1935 году и тогда являлась школой только для мальчиков, а  в военное время тут был госпиталь для раненых. Многие её выпускники связали свою жизнь с Мурманском: стали рыбаками, строителями, учителями, рабочими и служащими.

Почётный гражданин и депутат горсовета Игорь Калошин поступил это учебное заведение в далёком 1944 году, но до сих пор помнит всё в мельчайших подробностях.

- Вот поднимаясь по этой горке, которая ведёт к нашей школе, я – мальчишка, с противогазной сумкой, в которой были книги, вокруг меня таких полно, - вспоминает Игорь Калошин, депутат Совета депутатов города Мурманска, почётный гражданин города-героя. - И мы видим, как на лестнице блестят погоны. У многих, стоящих на лестнице, первое было впечатление, что пригласили офицеров с воинских частей. Но это были учителя.

Вернулся в стены родной школы и глава города Дмитрий Филиппов. Он тоже учился в первой и сегодня вместе с учителями встретил первоклашек и на праздничной линейке, пожелав им удачи в самом начале пути к знаниям.

- Для вас сейчас открывается самое интересное, - говорит Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - Вы только начинаете познавать мир. Жажда к знаниям вас будет постоянно мучить, но вы не отказывайтесь от этого, не бойтесь трудностей, учитесь их преодолевать. А самое главное, почитайте тех учителей, которые вас будут вести в этот волшебный мир.

Пока первоклашкам ещё неизвестна школьная жизнь. Сегодня для самых маленьких учеников устроили  праздник, но уже в понедельник они сядут за парты.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееИдеи двухпартийной политической системы бродят по России
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
21.08.17: Лидер КПРФ Геннадий Зюганов утверждает, что его партия подготовила программу «Десять шагов к достойной жизни», которые позволяют стране выйти из кризиса. А как вы считаете, сколько надо сделать шагов, чтобы мы зажили лучше?Проголосовало: 569 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Петр Матвейчук
01.09.17 13:36
Сначала ответьте себе на вопрос: "А кому и где вы нужны?", а потом принимайте решение о выезде. Согласен, опрос ни о чём!
Комментарий к новости:43% жителей Мурманской области хотят покинуть свой регион
НаталиВ
01.09.17 13:22
Хотелки - это одно, а кто думает уехать реально, уже уехали или пакуют чемоданы. Так что этот опрос - фигня!
Комментарий к новости:43% жителей Мурманской области хотят покинуть свой регион
УшедшийВтень
01.09.17 11:27
Когда читаешь такие умозаключения экспертов, которые считают, что «рынок постоянно эволюционирует, и чтобы ему соответствовать необходимо быть мобильным, быстро осваивать новые участки, учиться новому
Комментарий к новости:Рыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире22:00«Азазель». Художественный фильм (16+)00:20«Хорошие новости». Информационная программа00:45«Вне зоны». Тележурнал о путешествиях (12+)
-PRO ДеньгиВ конце лета в Мурманской области подорожали яблоки и подсолнечное масло-PRO ВалютуКурс евро упал на 62 копейки, доллара – почти на 49 копеек-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области защитил права жителей региона в получении беспрепятственного доступа к электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 4 сентября-PRO Нефть и газДобыча нефти на МЛСП «Приразломная» за I полугодие 2017 года выросла 79%-PRO ЗаконыПравила групповой перевозки пассажиров на автомобиле будут ужесточены
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика