Выпускники первой школы напутствуют первоклассников в родных стенах

Глава города Дмитрий Филиппов и почётный гражданин города Игорь Калошин сегодня поздравили с началом учебного года учеников первой школы Мурманска. За торжественным, волнующим и долгожданным моментом следили корреспонденты «Арктик-ТВ».

История первой школы на улице Буркова неразрывно связана с историей города. Основана она была в далёком 1935 году и тогда являлась школой только для мальчиков, а в военное время тут был госпиталь для раненых. Многие её выпускники связали свою жизнь с Мурманском: стали рыбаками, строителями, учителями, рабочими и служащими.

Почётный гражданин и депутат горсовета Игорь Калошин поступил это учебное заведение в далёком 1944 году, но до сих пор помнит всё в мельчайших подробностях.

- Вот поднимаясь по этой горке, которая ведёт к нашей школе, я – мальчишка, с противогазной сумкой, в которой были книги, вокруг меня таких полно, - вспоминает Игорь Калошин, депутат Совета депутатов города Мурманска, почётный гражданин города-героя. - И мы видим, как на лестнице блестят погоны. У многих, стоящих на лестнице, первое было впечатление, что пригласили офицеров с воинских частей. Но это были учителя.

Вернулся в стены родной школы и глава города Дмитрий Филиппов. Он тоже учился в первой и сегодня вместе с учителями встретил первоклашек и на праздничной линейке, пожелав им удачи в самом начале пути к знаниям.

- Для вас сейчас открывается самое интересное, - говорит Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - Вы только начинаете познавать мир. Жажда к знаниям вас будет постоянно мучить, но вы не отказывайтесь от этого, не бойтесь трудностей, учитесь их преодолевать. А самое главное, почитайте тех учителей, которые вас будут вести в этот волшебный мир.

Пока первоклашкам ещё неизвестна школьная жизнь. Сегодня для самых маленьких учеников устроили праздник, но уже в понедельник они сядут за парты.