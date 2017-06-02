Выпускники региона сдавали экзамен по математике профильного уровня

В Мурманской области сегодня прошёл единый государственный экзамен по математике профильного уровня. В этом году его писали 1866 выпускников со всего региона. Для написания ЕГЭ задействовали 26 пунктов проведения экзаменов.

Во всех организовано видеонаблюдение в онлайн режиме. Присутствуют общественные наблюдатели, в том числе студенты региональных вузов и представители регионального Министерства образования. На экзамене можно пользоваться линейкой и справочными материалами, которые выдают на месте. На выполнение экзаменационной работы, состоящей из 19 заданий, отводится 3 часа 55 минут. Выпускникам необходимо набрать 27 баллов.

Результаты экзамена станут известны не позднее 16 июня.