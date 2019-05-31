Выпускники сдают историю и химию

В Мурманской области продолжается итоговая аттестация. Сегодня выпускники 11-х классов сдавали ЕГЭ по химии и истории. Эти дисциплины называют одними из самых сложных.

По правилам, в аудиторию ребятам нельзя проносить шпаргалки и гаджеты, можно только паспорт и чёрную гелевую ручку. Педагоги заверяют, списать не получится, найти решения в интернете тоже.

С процедурой проведения экзамена выпускники уже знакомы, так как не раз писали пробные ЕГЭ. В этом году минимальный порог для сдачи экзамена и поступления в высшие учебные заведения 32 балла - по истории и 36 - по химии.