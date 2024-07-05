Выпускники школ теперь имеют право пересдавать экзамены по ЕГЭ на выбор
Впервые в этом году у школьников 11-х классов есть возможность пересдать один из предметов на выбор. Такой возможностью решили воспользоваться более 400 выпускников. Они пошли на этот шаг, чтобы улучшить свой предыдущий балл. И есть важный плюс – уже нет страха перед сдачей ЕГЭ.
Дмитрий Потапов: «Я сегодня сдаю информатику. Думаю, напишу 60+. Волнения нет, уже всё волнение прошло. Сейчас, главное, сдать, а потом уже думать».
Анастасия Горбовская: «Готовилась, наверное, около месяца».
- Волнуешься?
- Уже не очень.
- На кого хочешь поступать?
- Я, скорее всего, пойду либо в мед, либо на архитектора.
Лилия Трофимова: «Я сдаю физику. Точнее, пересдаю, получается. Волнения никакого нет, потому что основная волна уже прошла. В принципе, уже понятно, чего ожидать от заданий и самого ЕГЭ. Шпаргалок нет, сразу говорю».
Возможность пересдачи одного экзамена на выбор для улучшения результата с этого года предоставлена всем выпускникам страны. Самыми массовыми по численности предметами для повторного ЕГЭ в Мурманской области стали обществознание и информатика.
Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «В день утверждения текущих результатов будут аннулированы первичные результаты. Если ребёнок сегодня себя плохо почувствовал или по другим объективным причинам решил остановить экзамен, то в данном случае они будут пользоваться результатами, которые были получены на первом экзамене».
Результаты пересдачи будут известны в течение двух недель.