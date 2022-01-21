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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.01.22 19:30

Выпускной «Академии телевидения» провели в новостной студии «Арктик-ТВ»

Программу обучения прошли ещё совсем юные журналисты, а также будущие операторы и режиссёры монтажа. Творческие профессии ребята осваивали на практике, брали в руки камеры или микрофоны, постоянно работали над развитием речи, проводили интервью и участвовали в пресс-конференциях.

Два месяца для знакомства с профессией «Журналист». Основы съёмки, секреты написания захватывающих текстов, жанры и форматы, источники информации – все новые знания оттачивались на практике. Так и завершающий день обучения – отличный повод для того, чтобы самостоятельно взять в руки микрофон и выступить в роли корреспондента, работающего на месте событий.

Марк Устинов, ученик «Академии телевидения»:

- Мы рассказываем скороговорки, получаем много информации, сами добываем много информации из разных источников: интернета, газет и так далее.

Увлеченность интернетом, сидение за компьютером и в телефоне здесь направляют в полезное русло. Серфинг в сети может быть безопасным и развивающим. Это доказывает правильное выполнение домашних заданий.

Нина Башмакова, педагог группы «Я –Журналист»:

- Одно из последних заданий было на новогодние праздники. Нам надо было найти упоминание о первых журналистах в России. Но не все понимают, что даже Википедия не всегда даёт достоверную информацию, поэтому посмеялись, ошибки исправили, выводы сделали.

Полученный багаж знаний даже в столь юном возрасте уже даёт право давать советы тем, для кого знакомство с журналистикой ещё впереди.

Матвей Выговский, ученик «Академии телевидения»:

- Прийти сюда заниматься, здесь очень интересно.

В проекте «Академия телевидения» реализуются несколько направлений обучения для ребят от 6 до 18 лет. Для некоторых учеников курсы – это первый шаг к будущей профессии, поэтому они завершили уже не вводный курс, а углубленный, и даже после вручения сертификатов продолжат обучение. Это серьёзная заявка на освоение профессии.

Анфиса Кислицина, ученица «Академии телевидения»:

- Сейчас я хочу стать журналистом. В «Академии» увлекательно и интересно».

Говорить на камеру юным журналистом не впервой, а вот взять интервью у директора проекта «Академия телевидения» - задача посложнее.

– Для чего вы все это придумали? – звучит первый вопрос.

Анастасия Карева, директор проекта «Академия телевидения»:

- Очень хороший вопрос, спасибо вам. Я когда-то была в вашем возрасте, немного постарше, мечтала стать журналистом, искала педагогов. Нашла своего главного редактора, к которому пошла на работу. Я получила опыт в журналистике в школьном возрасте, поэтому захотела дать такую возможность мурманским ребятам. Считаю, что у меня получилось, как думаете, получилось?

- Да. Да.

Выпускники ещё одной группы «Академии телевидения» посетили редакцию «Арктик-ТВ» и заглянули за кулисы телевизионного процесса. Пришли они, вооружившись камерами, так как прошли обучение по направлению «Видеосъёмка и монтаж».

Заслуженные сертификаты о завершении курса ребята получили прямо в новостной студии «Арктик-ТВ».

Позади период обучения основам съёмки и монтажа, занятия в студии и на выезде, первые пробы в игровом кино. Ученики примеряли на себя не только роли режиссёра и оператора, но и сами становились актёрами.

Ульяна Самойленко, ученица «Академии телевидения»:

- Сложно было снимать, конечно, снимать было сложнее. Это и свет, и горизонт, и настройки камеры, чтобы это все при монтаже склеилось – это все надо в голове продумывать.

Обучение, по словам ребят, было интересным, во многом благодаря постоянной практике.

Дмитрий Ероха, педагог группы «Видеосъёмка и монтаж»:

- Учил ребят основам съёмки и основам монтажа. Эмоции положительные, потому что группа досталась замечательная. Я очень ими горжусь. И я сам научился, ведь ты, когда преподашь, то это не монолог, а диалог.

Для «Академии телевидения» это первый выпуск группы «Видеосъёмка и монтаж», так что учиться довелось всем вместе. А для ребят пройденные курсы оказались первыми шагами в выбранной профессии.

Анастасия Степанова, ученица «Академии телевидения»:

- Я обязательно воспользуюсь новыми знаниями в дальнейшем. Хочу связать свою профессию с операторством, поступить в колледж. Надеюсь, всё будет круто.

Михаил Мужеловский, ученик «Академии телевидения»:

- Обучение проходило каждый день, я приобретал что-то новое и что-то интересное. Всем-всем советую идти в «Академию».

И сейчас самое время записаться в «Академию телевидения». 6 февраля стартует новая группа обучения основам видеосъёмки и монтажа для молодых людей от 14 до 18 лет. Также в ближайшее время начинаются курсы «Журналист» для учеников старших классов. А для ребят помладше - курсы «Блогеров и Телезвёздочек». Подробности можно найти в группе «Академии телевидения» в соцсети «ВКонтакте», на странице в «Инстаграм» или узнать, позвонив по телефону 75-31-31.

 

Комментарии

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