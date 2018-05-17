Выпускной для спортсменов

Юные спортсмены собрались на торжественной церемонии, чтобы получить свои заветные свидетельства об окончании детско-юношеских школ и школ олимпийского резерва. Гимнастки, лыжники, хоккеисты и акробаты сегодня как обычные выпускники получают свидетельства об окончании учебы в спортивной школе. Их обучение нельзя назвать простым, так как ежедневные тренировки отнимают много свободного времени и сил, поэтому порой успеваемость по некоторым предметам у ребят хромает, а это понравится далеко не каждому учителю и тем более родителям.

Несмотря на все сложности ребята не оставили свои занятия, ведь плюсы спортивного образа жизни, по их мнению, перевешивают все минусы.

- Плаванье очень помогает в жизни, даёт мне какой-то стимул, - говорит Юлия Гелина, выпускница Детско-юношеской спортивной-адаптивной школы № 15.

Большую роль в завоевании мест на пьедестале почёта играют и наставники, которые всячески поддерживают своих воспитанников, направляют ребят в нужное русло и гордятся достижениями подопечных. «Сегодня я пришёл со своими выпускниками, - говорит Виталий Свобода, тренер Детско-юношеской спортивной-адаптивной школы № 15. - У меня самый большой выпуск за 8 лет работы и самый серьёзный по результатам. Два года подряд мы выступали на Всероссийской спартакиаде и ни разу не возвращались без наград».

- У нас 17 выпускников, из них 5 лучших, которые заслужили свидетельства, - отмечает Сергей Тян, директор Детско-юношеской спортивной школы № 18. – Сегодня мы будем выступать с показательными выступлениями.

В завершении праздника наградили лучших выпускников. Возможно, именно они скоро вернуться в стены спортивной школы, но уже не как ученики, а в качестве тренеров-преподавателей.

- Многим эти занятия помогут в дальнейшем в службе в армии, в определении будущей профессии, - считает Людмила Ананьина, начальник отдела воспитания и дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию администрации города Мурманска. - Это хорошая составляющая в жизни.

Традиция проводить выпускной вечер для учеников детско-юношеских спортивных школ за несколько дней до общеобразовательных сложилась более 10 лет назад. В этом году в Мурманске секции и кружки закончили 220 человек.