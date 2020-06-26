«Выпускной вечер» в этом году состоится в онлайн-формате

Трансляция начнётся 27 июня в полдень.

Выпускников поздравят губернатор Андрей Чибис, а также министр образования и науки Мурманской области Анна Головина. Затем вице-губернатор Елена Дягилева проведёт классную встречу #Севербудущего.

Онлайн трансляция будет организована на официальных страницах регионального Министерства образования в социальных сетях.

Но интереснее всего будет вечером, завершится выпускной трансляцией фестиваля «Алые паруса», его покажут в прямом эфире все центральные телеканалы.

Напомним, в этот день, 27 июня, будет запрещена продажа алкоголя во всех магазинах региона.