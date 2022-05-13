Выпускной звонок прозвенел для более 200 выпускников детско-юношеских спортивных школ Мурманска

С улыбками на лицах и лёгкой грустью в глазах ребята прощаются с теми, кто на протяжении многих лет шёл с ними бок о бок.

В зрительном зале детского центра «Лапландия» собрались восходящие звёзды спорта. Юные, но уже добившиеся высот пловцы, гимнасты, акробаты, борцы и представители других видов спорта отмечают выпускной. Для многих из них – это не конец, а наоборот, начало большого звёздного пути.

Елена Прасалова, тренер-преподаватель Комплексной детско-юношеской спортивной школы №17 г. Мурманска: «У меня восьмой выпуск детей. Каждый год это очень волнительно, потому что мы работаем с ними, мы работаем с первоклассниками, когда они ещё ничего не знают, ничего не умеют. Когда ты видишь, что приходит выпускной, видишь, каких ты вырастил детей, частичку себя – такая гордость».

Кто-то пойдёт в большой спорт, а кто-то даже вернётся в стены родной школы, но уже в качестве наставника, судьи и тренера, чтобы передать свои знания и умения следующему поколению.

Сергей Тян, директор Комплексной детско-юношеской спортивной школы №17 города Мурманска: «У нас есть выпускники - действующие спортсмены, они теперь выступают на более высоком уровне, поэтому они приезжают, мы их приглашаем показать мастер-класс нашим детям».

Алина Крутова занимается плаванием с 9 лет. В будущем мечтает стать первоклассным юристом, однако, бросать занятия в бассейне не собирается. Свою спортивную школу девушка покидает с лёгкой грустью, но получив очень важные в жизни навыки.

Алина Крутова, выпускница Комплексной детско-юношеской спортивной школы №17 г. Мурманска: «Спорт воспитывает характер в человеке, какой бы ни был спорт, абсолютно любой. Плавание очень много мне дало в жизни: стойкость характера, упёртость. Плавание многому меня научило».

В этот день выпускники спортшкол получили дипломы, награды и свидетельства об окончании учреждения дополнительного образования.